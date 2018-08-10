Депутаты Киеврады согласовали проект решения, предусматривающий ограничение продажи спиртосодержащих напитков с 23:00 до 10:00. Проект поддержали все фракции Киеврады, а также и мэр города, сообщает ЮрЛига.

Документом предлагается ввести запрет на торговлю вином, пивом (кроме безалкогольного), алкогольными и слабоалкогольными напитками в МАФах и стационарных объектах торговли. Это правило не распространяется на заведения ресторанного хозяйства - кафе, бары, заведения общественного питания и т.п.

Контролировать предпринимателей, которые не будут выполнять установленные ограничения, будет Департамент городского благоустройства исполнительного органа Киеврады (КГГА). Документ должны рассмотреть на пленарном заседании Киеврады.

Напомним, Киеврада в 2016 году уже устанавливала запрет продажи алкоголя в киосках, но суд отменил это решение, поскольку местная власть не имела таких полномочий.

В марте 2018 года Верховная Рада одобрила Закон, который позволил местным органам самостоятельно определять часы, когда торговым точкам запрещено продавать алкогольные напитки. Позже Порошенко подписал этот Закон и разрешил местным властям самим запрещать продажу алкоголя.