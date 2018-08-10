В связи с растущей конкуренцией и угрозами со стороны России и Китая, Белый дом в четверг анонсировал создание космического оружия США в качестве шестого, отдельного военного органа США до 2020 года, передает Associated Press.

"Сейчас настало время написать следующую большую главу в истории наших вооруженных сил, готовиться к следующему полю битвы, где лучшие и самые смелые американцы будут призваны сдерживать и побеждать новое поколение угроз нашему народу, нашей нации. Пришло время создать Космические войска Соединенных Штатов", - заявил вице-президент США Майк Пенс, выступая в четверг в Пентагоне.

По словам Пенса, американская администрация вскоре предпримет действия по имплементации рекомендаций Пентагона с целью сформировать министерство космических сил США до 2020 года.

Как сообщала "Cтрана", ранее в США предложили создать национальный центр по борьбе с российской угрозой

Мы писали, что в США разрешили печатать оружие на 3D-принтерах и делиться чертежами.

Также в США рассказали о новом космическом оружии, которое создают Россия и Китай.