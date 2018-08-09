Футболисты луганской "Зари" сыграли в ничью с португальской "Брагой" в первом матче третьего раунда квалификации Лиги Европы.

Встреча на "Славутич-Арене" в Запорожье завершилась с результатом 1:1.

На 69-й минуте счет открыл Рикарду Орта, но уже через три минуты равновесие восстановил полузащитник сборной Украины Александр Караваев.

Ответный поединок состоится 16 августа в городе Брага. Победитель по сумме двух матчей сыграет в решающей стадии отбора Лиги Европы - раунде плей-офф - с лучшей командой в паре "РБ Лейпциг" (Германия) - "Крайова" (Румыния).

В прошлом сезоне "Заря" во второй раз кряду играла в групповом этапе Лиги Европы, "Брага" дошла до 1/16 финала второго по престижности турнира континента.

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