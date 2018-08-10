Яремчанский городской суд Ивано-Франковской области с 7 августа прекратил осуществлять правосудие в связи с окончанием срока полномочий откомандированного судьи. Об этом сообщила пресс-служба суда.

По штатному расписанию здесь предусмотрены три должности судей, которые в настоящее время вакантны.

Канцелярия суда продолжает принимать и регистрировать заявления, иски, материалы и ходатайства полиции, обвинительные акты. Но поскольку судьи отсутствуют, невозможно осуществить автоматизированное распределение и передать дела и материалы на рассмотрение суда.

Гражданские дела хранятся в канцелярии суда до назначения судей. Уголовные производства, ходатайства следственных органов, дела об административных правонарушениях и другие материалы направляются в Апелляционный суд Ивано-Франковской области для решения вопроса их рассмотрения в других судах области.

Напомним, Михайловский районный суд Запорожской области также прекратил осуществлять правосудие с 7 августа (окончился срок перевода судей).

Как сообщала "Cтрана", в одном из судов Киева осталось только три судьи из 22-х. Из них двое в отпуске.

Ранее сообщалось, что в Украине не хватает как минимум четверти судей.

Кстати, зарплату украинских судей, которые не прошли квалифоценивание, привязали к прожиточному минимуму.