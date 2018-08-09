Трехкратный чемпион Украины в составе "Шахтера" Бернард определился с местом продолжения карьеры. В статусе свободного агента Бернард подписал четырехлетний контракт с "Эвертоном".

В Ливерпуле бразилец будет получать 150 тысяч фунтов. Фото 25-летнего атакующего полузащитника опубликовал аккаунт Эвертона в Facebook.

Фото: facebook.com/Everton/

Официальный сайт Эвертона объявил о подписании экс-полузащитника Шахтера Бернарда на правах свободного агента. Бразилец подписал с ливерпульским клубом контракт сроком на четыре года.

"Я выбрал Эвертон, поскольку слышал много хорошего о Марку Силве. Поговорив с ним я был очень доволен. Тренер заставил меня почувствовать себя уверенно. Он очень хороший специалист и добился хороших результатов с другими командами. Эвертон – клуб с отличной инфраструктурой и большими традициями. Это один из наиболее успешных клубов Англии. Я был очень счастлив, когда узнал о возможности перейти сюда. Не нужно было меня убеждать, чтобы приехать сюда. Уверен, в "Эвертоне" смогу показать себя", - цитирует Бернарда официальный сайт "Эвертона".

В борьбе за Бернарда "Эвертон" опередил "Челси", "Бешикташ", "Монако", "Вест Хэм", "Милан", "Вольфсбург", "Палмейрас" и "Гремио".

Бернарду "Шахтер" в 2013 году заплатил рекордные в истории клуба 25 миллионов евро, но в марте текущего года стало известно, что хавбек не станет подписывать с "горняками" новый контракт и уйдет в статусе свободного агента.

За пять лет в Украине бразилец во всех турнирах отыграл 157 матчей – на его счету 28 голов и 35 результативных передач.

С "горняками" Бернард трижды становился чемпионом Украины, по два раза брал Кубок и Суперкубок страны, а также дважды выходил в плей-офф Лиги Чемпионов.

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