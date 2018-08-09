В Полтавской области на автодороге Киев-Харьков вблизи с.Александровка Пирятинского района в результате дорожно-транспортного происшествия с участием двух легковых автомобилей погибла женщина, еще двое детей получили травмы, сообщила пресс-служба Национальной полиции Полтавской области.

"Предварительно установлено, что произошло столкновение автомобилей "Skoda" (под управлением 79-летнего мужчины) и "ВАЗ Калина" (за рулем находился 32-летний мужчина), которые двигались в попутном направлении из Киева. В результате столкновения от полученных телесных повреждений на месте происшествия погиб пассажир ВАЗа - 30-летняя жительница Днепропетровской области. Двое несовершеннолетних пассажиров в возрасте 10 и 6 лет с телесными повреждениями госпитализированы в больницу", – говорится в сообщении.

О состоянии водителей не сообщается.

Фото: pl.npu.gov.ua

Правоохранители устанавливают все обстоятельства происшествия. Решается вопрос о внесении сведений в Единый реестр досудебных расследований по ч.2 ст.286 Уголовного кодекса Украины (Нарушение правил безопасности дорожного движения или эксплуатации транспорта лицами, управляющими транспортными средствами, повлекшие смерть потерпевшего).

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