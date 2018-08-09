Аномальная жара в Германии, пожары в Швеции и других скандинавских странах, ядовитые водоросли, размножившиеся в необычно теплом в этом году Балтийском море - лето 2018 года стало рекордно жарким не только в Европе, но и во многих регионах мира.

Такое губительное изменение климата является последствием глобального потепления, считают ученые международного объединения World Weather Attribution (WWA), пишет DW.

Они изучили влияние глобального потепления на региональные погодные явления, имевшие место этим летом, и пришли к выводу, что последним событиям в Европе способствовали именно изменения климата в глобальном масштабе.

За основу для своего анализа ученые WWA взяли последние данные и данные из истории метеонаблюдений на шести метеорологических станциях, расположенных преимущественно на севере Европы - в Финляндии, Дании, Ирландии, Нидерландах, Норвегии и Швеции. Эти станции были выбраны по практическим соображениям, поскольку информация на них собиралась без перерыва с начала 19 века и была оцифрована. Имеющиеся метеоданные ученые использовали в двух моделях, позволяющих рассчитать изменения климата. В первой модели климат рассчитывался с учетом тех условий, в которых мы живем сегодня, во второй - без учета человеческого воздействия на окружающую среду. Затем ученые сравнили результаты, полученные в этих двух моделях.

На основании данных с метеорологической станции Копенгагена ученые выяснили, например, что в первой модели (исходящей из нынешних условий) аномальная жара, такая, как случилась в Европе этим летом, будет иметь место раз в 7 лет. Во второй модели, то есть без воздействия человеческих факторов, - лишь раз в 35 лет.

"Таким образом, можно утверждать, что глобальное изменение климата (в конкретном случае на примере Копенгагена) увеличило вероятность аномальной жары в десять раз", - говорит Фридерике Отто, метеоролог из Института изменения климата в Оксфордском университете. Анализ данных всех шести метеорологических станций выявил также, что из-за глобального потепления вероятность продолжительной жаркой погоды, которую пережила этим летом Европа, увеличилась более чем вдвое.

Изменение климата - это довольно абстрактное явление, базирующееся на абстрактных цифрах. Одним из наиболее важных показателей того, что изменение климата имеет место, является, например, повышение средней глобальной температуры. Однако люди могут ощутить повышение средней глобальной температуры не напрямую, а лишь опосредованно - в форме сильных дождей, аномальной жары, ураганов или засух.

"Поэтому очень важно найти и доказать эти конкретные примеры последствий изменения климата, - говорит Робер Вато, метеоролог из французской Лаборатории экологии и климата. - Знание того, каким именно образом может измениться климат, позволит нам лучше к этому подготовиться".

Как сообщала "Cтрана", ООН предупреждала, что глобальное потепление приведет к росту конфликтов на Земле.

Также сообщалось, что глобальное потепление и вечная мерзлота грозят отравить ртутью Северное полушарие.

В начале 2017 года Стивен Хокинг заявил, что глобальное потепление разогреет Землю до уничтожения жизни на планете.