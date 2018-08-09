На окраине с. Бондарцы Житомирского района 8 августа обнаружили тело 20-летней девушки, которую разыскивали 2 дня. Об этом говорится в сообщении полиции области.

По словам матери пропавшей, ее дочь еще 2 августа утром ушла из дома и не вернулась. По первоочередной информацией, девушка могла поехать в Киев. Около 16.00 8 августа в районное отделение полиции поступило сообщение об обнаружении на окраине с. Бондарцы прикрытогостроительным мусором тела неизвестной женщины.

Тело девушки направлено для проведения экспертизы и установления причин смерти.

Сейчас в рамках досудебного расследования, начатого по ст. 115 (Умышленное убийство) УК Украины, продолжается комплекс мероприятий для раскрытия преступления и установления причастных лиц.

Как сообщала "Cтрана", не так давно житель Житомира вывез дочь за город, убил и покончил с собой.

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