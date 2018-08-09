Определены сроки выполнения мероприятий по внедрению услуг по переносу абонентских номеров на сетях подвижной (мобильной) связи.

Соответствующее решение № 413 принято на заседании НКРСИ 7 августа, передает Юрлига.

До 1 февраля 2019 года запланировано создание локальных баз данных мобильных операторов и их подключение к централизованной базе данных ГП "Укрчастотнадзор", а с 1 мая - начало внедрения услуг по переносу абонентских номеров.

Указанные сроки были взяты за основу решением НКРСИ от 26 июня 2018 года № 337.

Напомним, порядок предоставления услуг по переносу абонентских номеров утвержден еще в 2015 году.

Как сообщала "Cтрана", ранее "Укртелеком" решил заменить всю проводную связь на мобильную. Уже запущен пилот

Ранее сообщалось, что украинцы смогут менять мобильного оператора с сохранением номера с 2019 года.