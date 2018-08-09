В Минске состоялась настоящая спортивная сенсация. В первом матче третьего квалификационного раунда Лиги Европы местное "Динамо" просто уничтожило фаворита встречи – санкт-петербургский "Зенит". Счет встречи – 4:0.

Первый тайм окончился 3:0 – голы на счету минчан Николича, Хващинского и Галовича. В середине второго тайма дубль оформил Николич, установив финальный результат.

Таким образом "Зенит" рискует не попасть в групповой этап еврокубка. Это может произойти с командой впервые с сезона-2009/10.

Это поражение стало самым разгромным для "Зенита" в европейских турнирах с 1989 года, когда питерская команда проиграла немецкому «Штутгарту» со счетом 0:5.

Напомним, что сегодня состоялся и матч "Мариуполя" с французским "Бордо". Счет встречи, которая прошла в Одесса, 1:3.

Как сообщала "Страна", сегодня в Лиге Европы также сыграет "Заря". Соперник нашей команды - португальская "Брага".