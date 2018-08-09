Следственный судья в Ужгороде арестовал подозреваемого в организации нападения на Общество венгерской культуры Закарпатья, которое произошло 27 февраля. Об этом в четверг сообщили в пресс-службе прокуратуры Закарпатской области.

"9 августа 37-летнему подозреваемому в совершении особо тяжкого преступления с целью провокации международного осложнения избрана мера пресечения в виде содержания под стражей, без возможности внесения залога", - говорится в сообщении.

Как отметили в пресс-службе, оперативные работники Службы безопасности Украины под процессуальным руководством прокуратуры области 8 августа задержали в Днепропетровской области предполагаемого организатора данного преступления. В надзорном ведомстве добавили, что в мае 2018 года по данному делу было завершено досудебное расследование и направлен в суд обвинительный акт в отношении двух нападавших на Общество венгерской культуры Закарпатья. Их действия квалифицированы по статьям "Диверсия", "Теракт", "Приобретение, перевозка взрывчатых веществ без предусмотренного законом разрешения" и "Умышленное повреждение имущества, совершенное группой лиц".

Два пожара в Обществе венгерской культуры Закарпатья в Ужгороде произошли в феврале, первое в начале месяца, второе - в ночь на 27 февраля. В обоих случаях возгорания возникали в ночное время. По фактам случившегося было возбуждено уголовное дело по статье "Умышленное уничтожение или повреждение имущества, совершенное путем поджога, взрыва или иным способом". Происшествия вызвали резкую реакцию Венгрии, посол Украины по этому поводу была вызвана в венгерский МИД.

Национальная полиция Украины 4 марта сообщила о раскрытии нападений на культурный центр и задержании ряда подозреваемых на территории Украины и Польши. Тогда же сообщалось, что установлена личность предполагаемого руководителя нападений, он был объявлен в розыск. Ужгородский городской районный суд 6 марта избрал меру пресечения в виде содержания под стражей двум предполагаемым исполнителям преступления. В ходе судебного заседания стало известно, что один из подозреваемых является кадровым военным и участвовал в АТО.

Как сообщала "Страна", на Закарпатье произошло две попытки поджога офиса Общества венгерской культуры. Первый случай произошел утром 4 февраля, когда неизвестный бросил бутылку с зажигательной смесью в окно здания. Второй поджог случился в ночь на 27 февраля, инцидент переквалифицировали в теракт.