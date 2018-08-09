Французский "Бордо", пропустивший первым в матче третьего раунда квалификации Лиги Европы с "Мариуполем, не только отыгрался, но и выиграл поединок с комфортным преимуществом. Счет встречи 3:1 в пользу французов.

Поединок прошел в Одессе имел статус домашнего для украинской команды, которая неделей ранее оставила за бортом турнира шведский "Юргорден".

Уже на 7 минуте игры после углового у чужих ворот полузащитник мариупольцев Дмитрий Мишнев оказался первым на подборе на линии штрафной и пробил в самый угол в падении - 1:0.

На 34 минуте встречи французам удался проход по центру, когда Сангаре точно отдал на Лаборде в штрафную и тот проткнул мяч мимо Худжамова первым же касанием - 1:1.

Через три минуты все тот же Лаборде оформил дубль, воспользовавшись ошибкой голкипера номинальных хозяев Худжамова, который после паса защитника назад попытался выбить мяч, но попал в ногу набежавшему игроку гостей - 1:2.

На старте второго тайма "Бордо" разыграл блестящую комбинацию у ворот "Мариуполя", которую точным ударом завершил Чуаэми. Счет 3:1 продержался уже до конца игры.

Шансы пройти в раунд плей-офф у украинской команды минимальные: подопечным Александра Бабича нужно выигрывать с разницей как минимум в два мяча и не пропустить в гостях.

Ответный поединок состоится 16 августа в Бордо. Победитель по сумме двух матчей сыграет в решающей стадии отбора Лиги Европы - раунде плей-офф - с лучшей командой в паре "Ягеллония" (Польша) - "Гент" (Бельгия).

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Отметим, что это первая еврокубковая кампания в истории "Мариуполя".

Как сообщала "Страна", сегодня в Лиге Европы также сыграет "Заря". Соперник нашей команды - португальская "Брага".

Напомним, что тем временем в Лиге Чемпионов если "Динамо" пройдет "Славию" (первый матч в Праге окончился 1:1), то сыграет в плей-офф с победителем пары "Стандард" (Бельгия) - "Аякс" (Нидерланды). "Стандард" и "Аякс" - вице-чемпионы Бельгии и Голландии соответственно.









