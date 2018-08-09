Бывшему нардепу от Партии регионов Александру Ефремову продлили меру пресечения еще на два месяца.

Соответствующее решение принял Старобельский районный суд, передает "112 Украина".

"Суд считает необходимым продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого на срок 60 суток", – говорится в решении. Ефремов остается под стражей до 7 октября включительно.

Защита и сам обвиняемый просили изменить ему меру пресечения и отпустить на поруки нардепов от "Оппоблока" Юрия Мирошниченко и Николая Скорика. Они – бывшие члены Партии регионов. Адвокаты настаивают, что "обвинение построено на предположениях". "Нет оснований для изменения меры пресечения", – решил суд.

Коллегия согласилась, что более мягкого пресечения будет недостаточно для предотвращения рисков. В частности, прокуратура отмечала, что Ефремов может влиять на свидетелей. Несколько свидетелей в судебном заседании подтвердили угрозы "в связи с их показаниями".

Экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность, создании террористической организации и захвате государственных зданий. Его подозревают, в том числе, в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".

Как сообщала "Cтрана", в честь двухлетия делу Ефремова мы рассказывали, как из экс-губернатора пытаются сделать сепаратиста №1

Ранее на допросе на суде над Ефремовым Парубий рассказал, как вел в Луганске переговоры с сепаратистами