Суд оставил Ефремова под стражей до середины осени, не отдав на поруки
Бывшему нардепу от Партии регионов Александру Ефремову продлили меру пресечения еще на два месяца.
Соответствующее решение принял Старобельский районный суд, передает "112 Украина".
"Суд считает необходимым продлить действие меры пресечения в виде содержания под стражей в отношении обвиняемого на срок 60 суток", – говорится в решении. Ефремов остается под стражей до 7 октября включительно.
Защита и сам обвиняемый просили изменить ему меру пресечения и отпустить на поруки нардепов от "Оппоблока" Юрия Мирошниченко и Николая Скорика. Они – бывшие члены Партии регионов. Адвокаты настаивают, что "обвинение построено на предположениях". "Нет оснований для изменения меры пресечения", – решил суд.
Коллегия согласилась, что более мягкого пресечения будет недостаточно для предотвращения рисков. В частности, прокуратура отмечала, что Ефремов может влиять на свидетелей. Несколько свидетелей в судебном заседании подтвердили угрозы "в связи с их показаниями".
Экс-главу фракции "Партии регионов" Александра Ефремова обвиняют в госизмене, посягательстве на территориальную целостность, создании террористической организации и захвате государственных зданий. Его подозревают, в том числе, в прямой поддержке преступной организации "ЛНР", а также незаконном завладении имуществом "Луганскуголь".
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