Народный депутат от Блока Петра Порошенко и член украинской делегации в Парламентской ассамблее Совета Европы Алексей Гончаренко написал письмо президенту России Владимиру Путину, в котором предложил обменять его на украинского режиссера Олега Сенцова, находящегося в российской колонии.

Об этом Гончаренко написал в Facebook.

"Мы делаем все возможное, чтобы освободить Сенцова и более 60 наших политзаключенных из российских тюрем. Но они все еще там. Я предлагаю взять меня вместо Олега. Если Путин согласен, готов тут же вылететь в Москву. Единственное мое условие: свободу Олегу Сенцову!" – заявил он.

По словам нардепа, он написал Путину, что Сенцов голодает уже 90 дней подряд и к нему не пускают ни омбудсмена, ни священника, ни украинских дипломатов. "Фактически вы используете Сенцова в качестве заложника. В мировой практике есть примеры, когда заложников обменивали на представителей власти. Как народный депутат и как представитель от Украины в Парламентской ассамблее Совета Европы я сделал все, что мог, для освобождения Олега из тюрьмы. Поэтому последнее, что могу сделать, – я предлагаю себя в обмен на Сенцова", – написал он Путину.

Гончаренко добавил, что возглавляет межфракционное объединение народных депутатов Украины "Крым", которое ставит своей главной задачей возвращение полуострова под юрисдикцию Украины. "Я был в Крыму, когда туда ворвались ваши войска. Я поднял государственный флаг Украины над Ай-Петри уже во время вашей оккупации. Я был на Красной площади, когда свободные граждане РФ вышли в память о Борисе Немцове. Я открыто заявлял и заявляю, что война на Донбассе ведется вашей страной и вашими солдатами. Я уверен, что формально вы найдете, за что меня посадить. Отпустите Сенцова!" – подытожил он.

Фото: facebook.com/alexeygoncharenko/

Как сообщала "Cтрана", сегодня Денисова показала три фотографии Сенцова в колонии, присланные российским омбудсменом.

Также сегодня Сестра Сенцова заявила, что он при смерти, и за ним нужно отправлять медицинский самолет.

При этом накануне у российского омбудсмена заявили о стабильном состоянии здоровья Сенцова.