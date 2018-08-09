Родители супруги президента США Дональда Трампа стали гражданами США, сообщает в четверг агентство Associated Press.

По данным агентства, Виктор и Амалия Кнавс произнесли в четверг клятву верности США в Нью-Йорке. Они являются выходцами из Словении, однако долгое время имели статус постоянных жителей США.

Агенство напоминает, что Виктору Кнавсу 74 года, и он старше Трампа всего на два года, а жене - 73 года.

Меланья Трамп родилась в 1970 году в городе Ново-Место в Словении, входившей в состав Социалистической Федеративной Республики Югославии. Выросла в Севнице. Её отец Виктор Кнавс - родом из ближайшего города Радече, а мать Амалия - из деревни Рака в окрестностях Севницы.

Мелания и Трамп обручились в 2004 году и поженились в 2005 году, а в 2006 году она стала гражданкой США.

Как сообщала "Cтрана", это новость пришла на фоне информации, что у Трампа собираются усложнить получение гражданства США и выдачу Зеленой карты.

Также США начали строительство стены на границе с Мексикой, чтобы избежать нелегальной миграции.