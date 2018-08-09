Французский "Бордо" не только сумел оправиться от мяча, пропущенного в дебюте первого матча третьего раунда квалификации Лиги Европы, но и сравнять счет, а потом и выйти вперед.

Поединок начался в Одессе и имеет статус домашнего для украинской команды, которая неделей ранее оставила за бортом турнира шведский "Юргорден".

Уже на 7-й минуте игры после углового у чужих ворот полузащитник мариупольцев Дмитрий Мишнев оказался первым на подборе на линии штрафной и пробил в самый угол в падении - 1:0.

На 34-й минуте встречи французам удался проход по центру, когда Сангаре точно отдал на Лаборде в штрафную и тот проткнул мяч мимо Худжамова первым же касанием - 1:1.

Через три минуты все тот же Лаборде оформил дубль, воспользовавшись ошибкой голкипера номинальных хозяев Худжамова, который после паса защитника назад попытался выбить мяч, но попал в ногу набежавшему игроку гостей - 1:2.

Как сообщала "Страна", сегодня в Лиге Европы также сыграет "Заря". Соперник нашей команды - португальская "Брага".

Напомним, что если Динамо пройдет Славию, то сыграет в плей-офф с победителем пары Стандард (Бельгия) - Аякс (Нидерланды). Стандард и Аякс - вице-чемпионы Бельгии и Голландии соответственно.









