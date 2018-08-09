Экс-бойцов батальона «Торнадо» вывезли из Лукьяновского СИЗО в неизвестном направлении. Собравшихся в поддержку торнадовцев под стенами СИЗО людей полиция жестоко избила, а также применила слезоточивый газ. Среди пострадавших оказался и экс-нардеп Юрий Кармазин, который присутствовал там в качестве адвоката.

"Я не знаю, где сейчас находится мой муж и другие ребята? – сказала "Стране", супруга одного из задержанных торнадовцев Елена Пламадала. – Но из Лукьяновского СИЗО точно вывезли троих. В том числе и комбата Онищенко. По слухам, их развезли по разным городам Киевской области. Онищенко в Белой Церкви. Цукор в Буче. Я сейчас нахожусь у омбудсмена Людмилы Денисовой в приемной и пишу заявление. А адвокаты парней собираются подавать заявление в полицию о похищении людей. Вообще мы не понимаем, что произошло. Ситуация была стабильная. Никто не мог подумать, что такое случится".

Пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышова – Юрий Маслак официально подтвердил, что из Лукьяновки увезли троих экс-бойцов. Причем некоторых поместили в карцер. Он так же рассказал журналистам о том, что работники Лукьяновского СИЗО вместе с сотрудниками СБУ хотели провести обыск в камерах торнадовцев. Поскольку у спецслужбы была информация о том, что бывшие бойцы якобы вымогают деньги у других заключенных и угрожают им. Но экс-атошники вроде бы смогли оказать силовикам сопротивление и взорвали самодельный взрывпакет. При этом, один работник изолятора получил травму. Другого торнадовцы якобы схватили, облили бензином и угрожали поджечь.

"Нас не пустили к нашим подзащитным, поэтому мы тоже не знаем, где они находятся, - говорит один из адвокатов бойцов Торнадо Светлана Федорова. – Но я уверена, что все это подстроено. Во время досудебного и судебного следствия было серьезно нарушено криминально-процессуальное законодательство. И те кто сфабриковал дело против атошников понимают - оно может развалиться. Тем, более, что мы все их действия уже обжаловали. Вот и устраивают цирк. Скажите мне, откуда в СИЗО может взяться бензин? Это невозможно! Более того. Сотрудники СИЗО утверждают, что провели обыск у ребят в камере и якобы нашли там холодное оружие. Но ведь без адвоката (даже, в камере!) обыск проводить нельзя. А значит, чтобы они там не нашли – это не является вещдоком. Отмечу так же, что все бойцы Торнадо сидели в СИЗО в разных камерах. Их, даже по двое не держали. Как вышло, что они оказались в одном помещении? Вероятно, это сделали специально. Завтра утром, мы - все адвокаты и родственники бойцов пойдем под стены СИЗО разбираться, что произошло".

Как сообщала "Cтрана", появилось видео, как конвой избил бывшего депутата Кармазина при вывозе торнадовцев из СИЗО

Ранее мы показали видео, как торнадовцы в камере собираются защищать свою жизнь и требуют, чтобы их поддержали другие сидельцы.