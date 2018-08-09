Верховный Суд в составе коллегии судей Первой судебной палаты Кассационного гражданского суда разъяснил, почему члены семьи собственника утратили право пользования квартирой после ее продажи, передает ЮрЛига.

Так, право членов семьи собственника пользоваться жилым помещением может возникнуть и существовать лишь при наличии права собственности на дом у лица, членами семьи которого они являются. После прекращения права собственности у владельца (заключен договор купли-продажи), члены его семьи утрачивают право пользования жилым помещением.

Собственник вправе требовать от лиц, которые не являются членами его семьи, а также не относятся к кругу лиц, которые постоянно проживают совместно с ним и ведут общее хозяйство, устранения нарушений своего права собственности в любое время.

"В пересматриваемом деле, учитывая, что прекращение права пользования жильем у бывшего собственника, влечет за собой потерю его членами семьи права пользоваться жильем, местный суд пришел к правильному выводу о наличии правовых оснований для выселения ответчиков. Право пользоваться жильем для членов семьи собственника может возникать и существовать только при условии, если лицо, членами семьи которого они являются, само обладает правом собственности на жилье:, - разъяснено в постановлении суда от 25 июля по делу № 638/13030/13-ц/

Отметим, что квартира продавалась 3 раза, истец, требующий выселения, является третьим покупателем.

Отдельно суд разъяснил, что продолжительное пользование спорной квартирой, учитывая смену собственника, не может быть основанием для отказа в защите прав нового собственника на пользование жильем по своему усмотрению.

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