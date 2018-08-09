Когда сегодня, 9 августа, заключенных "Торнадо" вывезли из Лукьяновского СИЗО в неизвестном направлении, протестующих оттесняла и била полиция. Пользователь facebook Юрий Хорт разместил видео из-под стен СИЗО. Пострадали несколько человек, в том числе экс-нардеп Юрий Кармазин.

В видео Кармазин заявил, что его ударили по голове, били по ногам, и продолжали избиение, когда он упал. Он рассказал, что полиции было известно, что он адвокат, но это не остановило конвоиров.

Видео: Виктор Панджакидзе

Представитель Пенитенциарной службы пояснил, что против них открыто уголовное производство, их подозревают в подготовке массовых беспорядков, вымогательстве и др. надуманных преступлениях; в камерах военная прокуратура провела обыски.

Как сообщала "Cтрана", бывшие сотрудники роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо", в отношении которых рассматривается дело о совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений, готовили бунт в СИЗО в Киеве, а когда правоохранители решили провести у них обыск,заблокировались и оказывали сопротивление, После бунта четверо торнадовцев отправили в карцер, а троих удалось все-таки этапировать, сообщили в минюсте.

Торнадовцы в камере собираются защищать свою жизнь и требуют, чтобы их поддержали другие сидельцы. Видео