В четверг, 9 августа, в третьем квалификационном раунде к групповому этапу Лиги Европы "Мариуполь" проводит первый матч с французским "Бордо".

Поединок начался в Одессе и имеет статус домашнего для украинской команды, которая неделей ранее оставила за бортом турнира шведский "Юргорден".

Уже на 7-й минуте игры после углового у чужих ворот полузащитник мариупольцев Дмитрий Мишнев оказался первым на подборе на линии штрафной и пробил в самый угол в падении - 1:0.

Как сообщала "Страна", сегодня в Лиге Европы также сыграет "Заря". Соперник нашей команды - португальская "Брага".

Напомним, что если Динамо пройдет Славию, то сыграет в плей-офф с победителем пары Стандард (Бельгия) - Аякс (Нидерланды). Стандард и Аякс - вице-чемпионы Бельгии и Голландии соответственно.