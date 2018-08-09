ВВС США на несколько недель перебросили в Европу эскадрилью истребителей F-22 в рамках мер по сдерживанию России.

Самолеты прибыли на авиабазу Шпангдалем в Германии. Об этом сообщил журнал The National Interest со ссылкой на заявление Командования ВВС США в Европе.

"ВВС США развернули одну эскадрилью F-22 Raptor, летчиков и сопутствующее оборудование на авиабазе Шпангдалем в Германии для проведения тренировочных полетов совместно с другими европейскими самолетами. <…> F-22 прибыли 8 августа и пробудут в Европе в течение нескольких недель. Это учебное развертывание проходит в рамках европейской инициативы сдерживания", - говорится в опубликованном заявлении.

Истребители приписаны к 95-й истребительной эскадрильи 325-го истребительного крыла на авиабазе Тиндалл в штате Флорида. "Рапторы" будут использовать базу Шпангдалем в качестве места базирования, но для проведения тренировок с союзниками по НАТО будут перебрасываться и в другие части Европы.

Ранее о предстоящей переброске в Европу американских самолетов пятого поколения сообщил командующий ВВС США в Европе и Африке генерал Тод Уолтерс, не уточнив при этом, какие конкретно самолеты, в каком количестве и куда конкретно планируется отправить.

Многоцелевой истребитель пятого поколения F-22 Raptor был создан компаниями Boeing и Lockheed Martin и принят на вооружение ВВС США в 2005 году. При строительстве самолета использовалась технология "стелс", делающая его малозаметным для радаров противника. Первое применение в боевых условиях состоялось в ходе военно-воздушной операции коалиции против террористической группировки ИГИЛ в Ираке и Сирии.

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