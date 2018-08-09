Двухдневное затишье на валютном рынке завершилось 9 августа новым подорожанием доллара: его курс на межбанке подскочил на 13 копеек, и зафиксировался к вечеру в рамках 27,15-27,17 грн./$, сообщил UBR.ua начальник управления дилинговых операций Райффайзен банка Аваль Юрий Гриненко.

Казначеи отмечали стремительный рост спроса на валюту. Для него сегодня нашлось сразу три причины. Его первой и главной движущей силой стали импортеры: активно закупались те, кто снимал заявки на покупку неделю назад, а также те, кто не верит в стабилизацию курса гривны и работает впрок — проплачивает сентябрьские и даже октябрьские поставки товаров в Украину. Таких было немало.

"Вчерашний вечерний рост спроса на валюту, в том числе за счет отложенной составляющей, создал психологический настрой на сегодняшние торги и мотивировал импортеров к активным закупкам валюты для предоплаты контрактов. Их настроением воспользовались продавцы, придерживая валюту, и спекулянты, раскачивая курс и таким образом еще более усиливая дисбаланс спроса и предложения", - отметил директор казначейства Банка Кредит Днепр Олег Куринной.

Вторая причина растущих закупок доллара - человеческий фактор.

"Снова стал подрастать спрос на наличный доллар. Банки опять наращивают свои валютные позиции, чтобы обеспечить кассы", - отметил Юрий Гриненко.

Третью же причину возросшего валютного спроса пока официально не подтвердили, и она гуляет по рынку в форме версии. Говорят, что скупать доллар вышли инвесторы, которые позавчера (7 августа) приобретали на аукционе Минфина долларовые облигации внутреннего госзайма: общий объем размещения составил $187,2 млн. Они совершали свои приобретения в долг и сейчас откупают СКВ.

На всех сегодня не хватило имеющегося доллара, и спасать положение снова пришлось Нацбанку. Он трижды выходил на торги через функционал Matching и совокупно продал по разным оценкам от $30 млн. до $40 млн. Начинал торговать по 27,10 грн./$, но после, по словам, начальника управления дилинговых операций Банка Пивденный Олега Ропяка, отдавал доллар по 27,15 грн./$.

Впрочем, продажами НБУ межбанк удовлетворить не получилось. К вечеру казначеи высчитали, что рынку не хватило порядка $20-25 млн., и именно это и послужило причиной вечернего роста межбанковских котировок до 27,15-27,17 грн./$.

Это подтолкнуло наличный рынок. Средняя стоимость доллара на продаже людям поднялась на 10 копеек, и достигла 27,25-27,35 грн./$. При этом выкуп валюты у людей происходил в рамках 26,80-27,27 грн./$.

Пообщавшись с клиентами, финансисты поняли, что они продолжат скупать доллар и завтра. Потому не прогнозируют курсовой откат на межбанке и на наличном рынке. Рынок настраивается на новый раунд девальвации гривны, под неусыпным контролем Нацбанка.

"Скорее межбанк 10 августа будет стартовать в рамках 27,15-27,25 грн./$, и котировки могут продолжить движение вверх", - сказал Юрий Гриненко. А Олег Куринной рассчитывает на торговлю в рамках 27,10-27,20 грн./$.

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