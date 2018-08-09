В Эстонии вспыхнул пожар в зоне поисков ракеты, которую по ошибке запустил самолет ВВС Испании. Об этом сообщил в четверг, 9 августа, пресс-секретарь Сил обороны Айво Вахеметс, передает ТАСС.

"В зоне поисков пожар, сейчас занимаются его тушением, - сообщил он газете Postimees. - После того, как пожар будет потушен, эксперты смогут приступить к поискам вещественных доказательств, чтобы установить место приземления ракеты".

Ранее в четверг Силы обороны Эстонии сообщили, что продолжают поиски ракеты, ошибочно запущенной во вторник самолетом ВВС Испании. Поиски идут на заболоченной территории природного заповедника Эндла в центральной части страны, где нет человеческого жилья.

Во вторник Силы обороны Эстонии сообщили, что базирующийся в стране самолет ВВС Испании Eurofighter по ошибке выпустил во время полета боевую ракету класса "воздух - воздух" AMRAAM, у которой был активирован режим самоуничтожения.

Этот режим должен был ликвидировать снаряд еще в воздухе, однако, несмотря на это, ракета все же могла упасть на землю примерно в 40 км к северу от Тарту.

Расследование инцидента ведут ВВС Эстонии, департамент авиасообщения, ВВС Испании, а также эксперты НАТО. Поиском ракеты занимаются три легких вертолета Robinson ВВС Эстонии, к поисковой операции в любой момент готов присоединиться легкомоторный самолет Ан-2.

Премьер-министр Эстонии Юри Ратас ранее в среду обсудил с генеральным секретарем НАТО Йенсом Столтенбергом по телефону случайный запуск ракеты и попросил того выяснить все детали инцидента. Ратас также предостерег население страны от попыток самостоятельно найти ракету.

Как сообщала "Страна", с 1 июля в Эстонии ввели бесплатный проезд в общественном транспорте. Бесплатный проезд в местном транспорте гарантируется только зарегистрированным жителям в границах их уезда.

Отметим, что Европа собирается создать объединенный киберспецназ быстрого реагирования.