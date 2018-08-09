В пятницу, 10 августа, в Украине без осадков, кроме Ужгорода, где возможна гроза.

Ветер северо-восточный с переходом на юго-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 12-17, на Закарпатье и побережье морей 16-21 градус. Днем 26-31, на Закарпатье до 32 градусов, сообщил Укргидрометцентр.

В Киеве и области без осадков. Ветер северо-восточный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 15-17, днем 27-29 градусов.

По наблюдениям синоптиков, за последние 130 лет самым теплым днем 10 августа в столице было в 1931 году, тогда столбик термометра достиг отметки 34,2 градуса. А самым холодным этот день зафиксирован в 1891 году – тогда столбик термометра опустился до 9,2 градуса.

Фото: meteo.gov.ua/блищайг

Как сообщала "Cтрана", в ближайшее время никаких дождей - 9 августа в Украину придет безжалостная летняя жара.

Мы писали, что в Украину пришел безоблачный Йоханнес, страну накроет лютая жара.