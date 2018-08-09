Администрация сайта "Миротворец" добавила в свою базу данных 88-летнюю советского и российского композитора Александру Пахмутову за "открытое оправдание российской агрессии против Украины". Такая запись появилась там в четверг, 9 августа.

Причиной такого шага стала позиция Пахмутовой по вопросу аннексии Крыма, высказанная в 2014 году. Об этом сообщает ТАСС.

Александра Пахмутова родилась в 1929 году в поселке Бекетовка Нижне-Волжского края. Она автор более 400 песен. Среди них "Главное, ребята, сердцем не стареть", "Надежда", "Нежность", "Мелодия", "Как молоды мы были", "Нам не жить друг без друга" и многие другие.

Ею написаны также произведения для симфонического оркестра, кантаты для детского хора, балет "Озаренность", поставленный в Большом театре, а также музыка к кинофильмам "Девчата", "Три тополя на Плющихе" и другим.

Сайт "Миротворец", связанный с депутатом Верховной рады и советником главы МВД Антоном Геращенко опубликовал и продолжает публиковать персональные данные работающих в регионе журналистов, представляющих, в частности, RT, Би-би-си, Reuters, AFP, CNN, Bloomberg, Al Jazeera, Associated Press, газеты The Independent, Liberation и другие средства массовой информации.

На информационном ресурсе выложены имена и фамилии корреспондентов, названия изданий, где они работают, занимаемые ими должности, страны происхождения, номера мобильных телефонов, электронные адреса и даты пребывания на неподконтрольной правительству Украины территории. При этом в публикации работники СМИ обвиняются в "пособничестве террористическим организациям".

Как сообщала "Страна", певица Анна Семенович попала на "Миротворец".

Напомним, что националисты сорвали выступление Нобелевского лауреата Алексиевич в Одессе.