Второй блок антироссийских санкций США, связываемых с инцидентом с экс-сотрудником ГРУ Сергеем Скрипалем в Солсбери, может коснуться не только на экономике, но и затронуть дипломатические отношения между Вашингтоном и Москвой.

Об этом в четверг, 9 августа заявил высокопоставленный представитель госдепартамента США в ходе телефонного брифинга, передает Интерфакс.

Новые санкции "могут включить в себя понижение уровня дипотношений или их приостановку".

Представитель Госдепа отметил, что, помимо приостановки дипломатических отношений, во второй блок санкций могут входить "такие меры, как запреты на импорт и экспорт, (...) а также различного рода ограничения в сфере авиаперевозок".

Кроме того, американец заявил, что в случае введения второго блока санкций "США будут использовать свое влияние, чтобы противостоять финансовому содействию России со стороны каких-либо международных финансовых организаций", а также могут ввести запрет на выдачу кредитов от американских банков.

Ранее в Госдепартаменте сообщили, что США введут новые санкции против России в ответ на события в британском Солсбери, где были отравлены экс-сотрудник ГРУ Сергей Скрипаль и его дочь. По информации ведомства, санкции вступят в силу "примерно 22 августа". При этом в сообщении госдепа не уточнялось, какие именно ограничительные меры предусмотрены администрацией США.

Скрипаль и его дочь Юлия были обнаружены в тяжелом состоянии в британском городе Солсбери в начале марта. 12 марта премьер-министр Великобритании Тереза Мэй заявила в парламенте, что они были отравлены нервнопаралитическим веществом "Новичок" (А-234), разработанным в России. В Москве отвергли эти обвинения, напомнив, что все химическое оружие РФ уничтожила в 2017 году под контролем Организации по запрещению химоружия.

Как сообщала "Страна", по заявлению британской полиции за Скрипалями в Сослсбери охотилась группа из двух человек.

Отметим, что полицейские Солсбери ищут следы "Новичка" в общественных туалетах города.