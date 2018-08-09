Курс гривни на межбанковском валютном рынке в четверг снизился до 27,155 грн/$1 с 27,05 грн/$1 в предыдущий рабочий день, сообщили агентству "Интерфакс-Украина" дилеры коммерческих банков.

Котировки гривни к окончанию торгов составили 27,14-27,17 грн/$1.

Справочное значение курса гривни к доллару, по данным Национального банка Украины (НБУ), к 12:00 четверга снизилось до 27,0965 грн/$1 с 26,9557 грн/$1 днем ранее.

Данные НБУ: Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 7 августа составил 327.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $262.3 млн.

Также Национальный банк Украины понизил официальный курс национальной валюты по отношению к доллару на 10 августа 2018 года до уровня 27,111393 грн/$1 по сравнению с 26,961726 грн/$1 на 9 августа 2018 года.

100 долларов США - 2711.1393

100 ЕВРО - 3143.0238

10 российских рублей - 4.0901

Объем продажи иностранной валюты на украинском межбанковском валютном рынке 7 августа составил 327.6 млн в долларовом эквиваленте, в том числе $262.3 млн.

Как сообщала "Cтрана", курс не удержали. Доллар на межбанке вновь пошел вверх .

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