Бывшие сотрудники роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо", в отношении которых рассматривается дело о совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений, готовили бунт в СИЗО в Киеве, а когда правоохранители решили провести у них обыск, заблокировались и оказывали сопротивление, рассказал пресс-секретарь заместителя министра юстиции Дениса Чернышова Юрий Маслак, передает Интерфакс-Украина.

На брифинге в СИЗО в четверг он также рассказал, что экс-торнадовцы также "требовали деньги у других лиц, которые удерживаются в СИЗО, ценой их жизни".

"В рамках криминальных действий были проведены сегодня обыски. Наши сотрудники вместе с сотрудниками прокуратуры, Службы безопасности Украины и "Альфы" пришли в камеры торнадовцев и они оказали сопротивление. То есть были использованы взрывпакеты самодельные, которые они сделали, также у них было холодное оружие. Самодельные взрывпакеты они сделали непосредственно в камере, поскольку они делаются с помощью порошка из спичек обычных, которые не запрещены для передачи заключенным", - рассказал Ю.Маслак.

По его словам, один из взрывпакетов был активирован, один из правоохранителей получил травмы, в связи с чем всех причастным к этому будет инкриминирована ст.348 Уголовного кодекса Украины (покушение на жизнь сотрудника правоохранительных органов), санкция которой статьи предусматривает 9-15 лет лишения свободы.

"Для того, чтобы стабилизировать ситуацию, три человека были вывезены из СИЗО, и другие оставшиеся лица, помещены в карцер", - рассказал Маслак, уточнив, что три автозака вывезли троих лиц в три разных пенитенциарных учреждения Киевской области, а в СИЗО осталось четыре человека.

На требования родственников назвать фамилии вывезенных, он сказал, что "это оперативная информация".

Рассказывая о деталях сопротивления экс-торнадовцев правоохранителям, представитель Минюста рассказал, что те забаррикадировались. "Более того – у них было горючее с собой, бензин, и один из сотрудников также был облит горючим с угрозами о том, что сейчас подожгут. Потому мы, собственно, открыли камеру. Из торнадовцев никто не пострадал, наши сотрудники сработали оперативно", - рассказал Маслак.

По его словам, есть вещественные доказательства, видеоматериалы, прямой эфир, который вели сами экс-торнадовцы. "Они стояли с ножами и топором, где они договаривались о том, что они должны убить наших сотрудников. Это есть в прямом стриме, он был и уже есть в доступе. Также на сайте Генеральной прокуратуре будут выложены фотографии, будет выложено видео с предметов, найденных во время обыска. Все отснято", - сообщил Маслак.

Как сообщалось, в четверг знакомые и родственники экс-торнадовцев попытались воспрепятствовать их вывозу из следственного изолятора в Киеве в четверг, сообщает отдел коммуникации столичной полиции. На место были направлены правоохранители, ситуация была взята под контроль. По факту блокирования выезда спецавтомобилей, чем было осуществлено вмешательство в деятельность сотрудников правоохранительных органов, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, судебного эксперта, сотрудника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Как сообщала "Страна", торнадовцы записали видео с жесткой критикой Порошенко и книгой Онищенко в руках.

Отметим, что нардеп Геращенко подтвердил, что Сармата-Олешко убил снайпер спецбатальона "Торнадо".