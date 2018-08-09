Знакомые и родственники бывших сотрудников роты патрульной службы милиции особого назначения "Торнадо", в отношении которых рассматривается дело о совершении ими тяжких и особо тяжких преступлений, попытались воспрепятствовать их вывозу из следственного изолятора в Киеве в четверг, сообщает отдел коммуникации столичной полиции.

"В 16.10 в дежурную часть столичной полиции поступило сообщение о том, что в Шевченковском районе на улице Дегтяревской под стенами Киевского следственного изолятора собралось около 30-40 лиц, которые перекрыли дорогу и выступают против вывоза из СИЗО некоторых подсудимых - их родственников и знакомых", - говорится в сообщении.

На место были направлены правоохранители, ситуация была взята под контроль.

Видео: Youtube.com/ censor.online

"По факту преднамеренного блокирования выезда спецавтомобилей, чем было осуществлено вмешательство в деятельность сотрудников правоохранительных органов, внесены сведения в Единый реестр досудебных расследований по ч.1 ст.343 (вмешательство в деятельность сотрудника правоохранительного органа, судебного эксперта, сотрудника государственной исполнительной службы, частного исполнителя) Уголовного кодекса Украины.

Как сообщает "Эспресо.ТВ", экс-торнадовцев пытались вывезти на трех автозаках в разные места временного содержания. В конце концов три автозака покинули территорию СИЗО, но кто именно находился в них, достоверно неизвестно.

Перед этим экс-торнадовцы, которые не согласные с вывозом из Лукьяновского СИЗО, забаррикадировали выход из камеры и оказывали сопротивление правоохранителям, после чего на место прибыл спецназ Государственной пенитенциарной службы, а въезды и выезды из СИЗО были заблокированы полицейскими.

Во время столкновений на территории СИЗО пропустили две скорых помощи, но неизвестно, для кого они предназначались.

Фото: Страна.ua

Как сообщалось, 17 июня 2015 года в Луганской области были задержаны и арестованы судом 8 человек, в том числе семь – бойцы роты "Торнадо", включая их командира Руслана Онищенко. Для всех задержанных избрана судом мера пресечения в виде ареста без залога. 18 июня 2015 года глава МВД Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты. Спецроту передислоцировали из Станицы Луганской на базу МВД в Боярке в конце лета – начале осени 2015 года. 10 марта 2016 года были задержаны замкомбата Николай Цукур и боец Илья Холод.

Оболонский райсуд Киева вынес приговоры: Онищенко приговорен к 11 годам лишения свободы, Цукур – к 9 годам, гражданин Беларуси Даниил Ляшук – к 10 годам, Илья Холод – к 9,5 годам. Также экс-бойцы Борис Гульчук, Максим Глебов, Никита Куст приговорены к 9 годам тюрьмы каждый, а Анатолий Пламадяла – к 8 годам лишения свободы. Кроме того, бойцы расформированной роты "Торнадо" Юрий Шевченко, Роман Иваш, Андрей Демчук, и Никита Свиридовский приговорены к 5 годам лишения свободы с испытательным сроком у Шевченко в 3 года, и по 2 года у остальных.

После вынесения приговоров представители государственного обвинения и адвокаты осужденных заявили о намерениях обжаловать это решение в Апелляционном суде Киева. "Мы считаем, что за такие тяжкие и особо тяжкие преступления сроки наказания должны быть выше", - сказал после заседания суда прокурор Главной военной прокуратуры Руслан Кравченко.

Он отметил, что обвинение просило суд назначить "торнадовцам" большие сроки лишения свободы, в частности, экс-командиру Руслану Онищенко – 15 лет.

В свою очередь адвокат Владимир Якимов заявил, что сторона защиты считает "торнадовцев" совершенно невиновными и по всем 12 осужденным будет подавать апелляции. Он также указал, что суд не признал факт создания преступной организации, о чем говорилось в обвинительном акте. В свою очередь, Р.Кравченко отметил, что суд использовал термин "организованная группа" с четкой структурой и организацией.

Как сообщала "Cтрана", торнадовцы в камере собираются защищать свою жизнь и требуют, чтобы их поддержали другие сидельцы. Видео.