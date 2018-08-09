Министерство внутренних дел Украины в кассационном порядке обжалует решение Киевского апелляционного административного суда, подтвердившего решение суда первой инстанции о восстановлении Сергея Бочковского в должности главы Госслужбы по чрезвычайным ситуациям.

"Министерство внутренних дел Украины… Министерство юстиции Украины, которое представляет интересы Кабинета министров Украины, и Государственная служба Украины по вопросам чрезвычайных ситуаций готовят кассационные жалобы на решение Киевского апелляционного административного суда, который оставил в силе решение суда первой инстанции о восстановлении Сергея Бочковского в должности главы ГСЧС", - говорится в сообщении МВД.

В министерстве напоминают, что Бочковский подозревается в совершении ряда уголовных правонарушений. Он был уволен с должности главы ГСЧС, но продолжал проходить службу гражданской защиты и оставался действующим полковником службы гражданской защиты.

"В соответствии с требованиями закона Украины "О предотвращении коррупции", он обязан подавать декларацию лица, уполномоченного на выполнение функций государства или местного самоуправления. Несмотря на это требование, Бочковский не подал декларации за 2016 и 2017 гг., о чем было уведомлено НАПК… НАПК обратилось с требованием подать соответствующие декларации", - отмечает МВД.

По информации ведомства, 17 мая 2018 года Бочковский подал декларации за 2016 и 2017 гг., после чего НАПК квалифицировало его нарушения как административные и были составлены два протокола, направленные на рассмотрение Броварского горрайонного суда Киевской области.

Как сообщалось, 25 марта 2015 года на заседании Кабинета министров правоохранители задержали Бочковского и его первого заместителя Василия Стоецкого по подозрению в злоупотреблениях и причастности к коррупционным схемам в ГСЧС. После этого правительство уволило этих чиновников. Им было объявлено подозрение.

Печерский райсуд Киева 28 марта удовлетворил ходатайство следствия об избрании меры пресечения С.Бочковскому в виде содержания под стражей на два месяца с правом внесения залога в 1,184 млн грн. С.Бочковский вышел под залог из Лукьяновского СИЗО 2 апреля.

Главное следственное управление МВД 8 октября 2015 года закончило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению чиновников. Действия С.Бочковского были квалифицированы по ч.4 ст.368 (принятие предложения, обещания или получение неправомерной выгоды должностным лицом), ч.2 ст.364 (злоупотребление властью или служебным положением) и ч.1 ст.366 (служебный подлог) Уголовного кодекса. Действия В.Стоецкого квалифицированы также по ч.4 ст.368 и ч.2 ст.364 УК. По информации МВД, действия экс-чиновников нанесли убытки государству на сумму более 6,6 млн грн.

Главное следственное управление МВД 3 ноября 2015 года завершило досудебное расследование в уголовном производстве по подозрению С.Бочковского и В.Стоецкого в злоупотреблении своим служебным положением, вымогательстве у подчиненных руководителей структурных подразделений неправомерной выгоды в виде денежных средств и земельного участка, внесении ложных сведений в официальные документы. Обвинительный акт по этому эпизоду был направлен в суд.

Окружной админсуд Киева26 апреля 2018 года признал противоправным и отменил распоряжение Кабмина об увольнении С.Бочковского с должности главы ГСЧС. Своим решением суд восстановил его в должности с 25 марта 2015 года. Суд также определил взыскание с ГСЧС Украины в пользу С.Бочковского средней зарплаты за время вынужденного прогула с 25 марта 2015 года по день фактического восстановления в должности.

После этого глава МВД Украины Арсен Аваков заявил об отсутствии оснований для восстановления С.Бочковского в должности главы ГСЧС. Вице-премьер-министр Геннадий Зубко заявил, что доволен работой главы ГСЧС Николая Чечеткина и именно он является законным руководителем ведомства.

Киевский апелляционный административный суд разрешил С.Бочковскому 7 августа 2018 года восстановиться в должности главы ГСЧС, постановил взыскать в его пользу почти 550 тыс. грн зарплаты.