Президент Украины Петр Порошенко заявил о намерении внести на рассмотрение Верховной Рады поправки в Конституцию относительно вступления в ЕС и НАТО. Их он намерен предложить нардепам "в начале нового политического сезона", вероятно имея ввиду осеннюю сессию.

"Изменения в Конституцию в части закрепления наших амбиций о вступлении Украины в Европейский Союз и НАТО давно назрели. Мною подготовлены поправки в Основной закон, которые я подам на рассмотрение украинского парламента с началом нового политического сезона", - написано на странице главы государства в Фейсбуке в четверг, 9 августа.

Порошенко уверен, что возможность собрать 300 необходимых голосов за принятие соответствующего решения есть.

"Никому не позволю подвергнуть ревизии европейскую и евроатлантическую стратегии Украины под влиянием различных внешних и внутренних обстоятельств. Нужно также избавиться от продиктованных Кремлем подзабытых конституционных основ для временного пребывания российского флота на нашей территории. У меня есть свой ответ и предложение на это", - также указано в тексте.

По его словам, конституционные изменения - это "прививка от тех, кто все еще думает петлять", поэтому соответствующие нормы должны быть "прямым текстом" зафиксированы в Конституции Украины.

Ранее в июне Порошенко выразил надежду, что Верховная Рада поддержит его инициативу о закреплении в Конституции курса страны на европейскую и евроатлантическую интеграцию. Он также пообещал, что в ближайшее время подаст в Верховную Раду поправки в Конституцию по закреплению вступления Украины в Евросоюз и в НАТО.

В начале июля представитель президента Украины в Верховной Раде Ирина Луценко предложила депутатам присоединиться к работе о закреплении европейского и евроатлантического курса Украины в Конституции и направить свои предложения в Конституционную комиссию.

Фото: facebook.com/petroporoshenko

Как сообщала "Страна", Порошенко провел ночной разговор с госсекретарем США Помпео.

Напомним, что президент поручил подготовить новую резолюцию по Крыму к Генассамблее ООН.