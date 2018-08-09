Появилось видео из камеры бойцов батальона Торнадо в Лукьяновском СИЗО, где сегодня начался бунт. По словам добробатовцев их собираются вывезти из СИЗО насильно, без законных оснований и распределить по различным пенетенциарным заведениям Украины.

Утром обвиняемых экс-бойцов роты "Торнадо" должны были этапировать, однако задержанные оказали сопротивление и забаррикадировались в камерах изолятора. Управление СИЗО вызвало спецназ.

На видео видна камера "Торнадовцев", где они находятся с импровизированными палками и закрытыми лицами. Они утверждают, что их хотят "по одному поломать и развезти по Украине", но они позволят это сделать "только если их вынесут вперед ногами". Также они кричат соседям по камерам "зеки, сегодня нас, завтра вас. Чего вы молчите".

Также в видео один из бойцов утверждает, что их дело сфальсифицировано и у них есть доказательства этому

Видео: facebook.com

Позже экс-бойцов роты "Торнадо" удалось этапировать из СИЗО при помощи спецназа и бойцов НГУ. Сторонники "Торнадо" пытались помешать правоохранителям этапировать экс-бойцов спецроты, но силовики расчистили путь для трех автозаков, на которых вывезли из СИЗО бунтовавших.

Напомним, рота специального назначения "Торнадо" входила в структуру МВД. В июне 2015 года были задержаны 8 бойцов "Торнадо", в том числе командир Руслан Онищенко, по обвинению в незаконном лишении свободы и похищении местных жителей, их пытках, убийствах и ряде других тяжких преступлений. 18 июля 2015 года министр внутренних дел Арсен Аваков подписал приказ о расформировании роты "Торнадо".

Как сообщала "Страна", торнадовцы записали видео с жесткой критикой Порошенко и книгой Онищенко в руках.

Отметим, что нардеп Геращенко подтвердил, что Сармата-Олешко убил снайпер спецбатальона "Торнадо".