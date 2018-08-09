В четверг, 9 августа, в Шевченковском суде Киева состоялось заседание по делу об убийстве публициста Олеся Бузины. Судья принял решение - назначить суд присяжных.

Два из семи кандидатов в присяжные получили отвод - Галине Кучук и Инне Крамаренко.

Следующие заседания перенесены на 21 августа и 16 сентября - на 10.00.

"Страна" вела онлайн-репортаж суда по делу об убийстве Олеся Бузины.

Отметим, что мама убитого журналиста Олеся Бузины в суде пообещала до конца бороться за честь сына. "Я одержу победу", - сказал она.

Напомним, что в июне в деле по убийству Бузины заменили одного из судей. Судья Шевченковского райсуда Киева Олег Линник подал заявление об отставке.