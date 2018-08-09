В Сумах исчезли жена и дочь убитого бывшего депутата Сумского городского совета Анатолия Жука. Об этом рассказал старший инспектор отдела коммуникаций Нацполиции в Сумской области Владимир Крупецкий в эфире "112 Украина".

"В настоящее время сотрудники полиции проводят следственно-оперативные мероприятия по установлению места нахождения пропавших. Уже открыто уголовное производство по признакам п.1,2 ч.2 ст. 115 (умышленное убийство) УК", - рассказал он.

По его словам, в полицию поступило три заявления о том, что вдова экс-депутата не выходит на связь.

Полицейский сообщил, что правоохранители делают все возможное, чтобы найти пропавших и добавил, что пока рано говорить о каких-то версиях. Крупецкий также не смог прокомментировать связь между убийством бывшего депутата Жука и исчезновением его семьи.

Позже пресс-служба полиции разместила на сайте сообщение об исчезновении семьи Жука, а также их водителя.

Фото: su.npu.gov.ua

Сейчас официально рассматривается несколько версий убийства: от бытового до заказного или связанного с профессиональной деятельностью погибшего.

Ранее "Страна" сообщала, что что известно об убийстве экс-депутата Анатолия Жука в Сумах.

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