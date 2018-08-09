Филиал ПАО "Укрзализныця" 19 июня заключил соглашение с предпринимателем Романом Русановым об услугах в сфере глобальной социальной сети Facebook на 740 тысяч грн.

Размер вознаграждения настолько взбудоражил украинцев, что "Страна" решила выяснить подробности о столь высокооплачиваемом SMM-щике. Как оказалось, у Романа Русанова есть страница в той самой соцсети, где он собирается продвигать железнодорожного монополиста и наполнять его страницу за 117 тысяч гривень в месяц.

Судя по информации на странице, где, кстати, всего 4,5 тысяч подписчиков, Роман по специальности журналист и закончил Луганский университет им. Шевченко. Сейчас проживает в Киеве. Указано, что он соучредитель медиа-проекта "Проектор" и креатив студии "Два штриха". Кстати, страницы обеих проектов обновляются нечасто, например, последний пост на "Двух штрихах" датируется 4 марта.

Ну а в остальном, судя по постам, Русанов настоящий "спортсмен, красавец и интеллектуал". Например, слушает рейв и рекомендует книгу психолога Эрика Берна "Игры, в которые играют люди". Также много постов о книгах об историях успеха в бизнесе, менеджменте и т.д.

Фото: facebook.com/asketizpgt

Книг о той сфере деятельности, за которую он или его команда будет наполнять официальную страницу Укрзализныци в Facebook, на его странице не замечено. Впрочем, когда-то он все-таки советовался по этому вопросу.

Фото: facebook.com/asketizpgt

Не забывает Роман Русанов и о красоте тела, рассказывая о своих занятиях спортом и диетах.

Фото: facebook.com/asketizpgt

Не чуждо юноше и чувство юмора.

Фото: facebook.com/asketizpgt

Кстати, на странице Романа нет общих фотографий с девушками. Надо полагать, что при такой заработной плате как в "Укрзализныце", это даст надежду уже появившимся поклонницам.

Ранее "Страна" сообщала, что "Укрзализныця" еще не оплатила суперконтракт за продвижение своей страницы в Facebook.