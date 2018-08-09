Юрист Маси Найем заявляет, Генпрокуратура врала, когда заявляла об объявлении в международный розыск с голубой карточкой напавшего на его брата, нардепа Мустафу Найема.

Об этом он написал в Facebook.

"Мне стало известно, что Саитов Магомед-Амин Абубакарович (который ударил Мустафу и через 3 часа спокойно вылетел в Азербайджан) не объявлен в международный розыск Interpol. Все это время Генеральная прокуратура Украины и Прокуратура города Киева просто лгали обществу. У них нет ни одного документа от Интерпола, который бы свидетельствовал об обратном", - написал Маси Найем.

Он добавил, что на Саитова Магомеда-Амина Абубакаровича никогда не заводилась ни красная, ни синяя карта.

"Эту информацию нам подтвердили неофициально как в офисе Интерпола, так и в Департаменте международного полицейского сотрудничества", - написал Найем.

Он добавил, что адвокаты нардепа 8 августа направили письмо в главный офис Интерпола во Франции для получения официального ответа.

Фото: facebook.com/MasiNayyem

В комментарии "Украинской правде" Найем уточнил, что правоохранители действительно обращались в Интерпол, но их документы не приняли, потому что они были поданы с нарушениями.

Напомним, 24 июля Генпрокурор Юрий Луценко в комментариях в Facebook отметил, что Интерпол не рассмотрел ходатайство Нацполиции о публикации на Саитова именно "красной карточки", которая дает основания для задержания и экстрадиции, но объявил в международный розыск с синей карточкой. "Прокуратура сообщила суду об объявлении фигуранта в междунарожный розшук. Пока Интерпол выставил синюю карточку – без задержания. Ходатайство Нацполиции о красной карточке Интерпол не рассмотрел", – писал тогда генпрокурор.

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