В Киеве ремонтники начали работы по перекрытию съездов на Шулявском путепроводе для начала строительных работ и реконструкции развязки. Об этом говорится в ответе Департамента транспортной инфраструктуры Киевской городской государственной администрации на запрос "Экономической правды".

"На сегодняшний день ведутся подготовительные работы на Шулявском путепроводе. Строительные работы будут начаты вскоре в установленном порядке", - говорится в ответе.

Распоряжение КГГА "О реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с ул. Гетьмана в Соломенском районе г.. Киев "был издан еще в ноябре 2007 года. Заказчиком реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы является коммунальное предприятие "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений г.Киева".

Как до этого заявил в эфире телеканала "Киев" главный инженер КП "Дирекция строительства дорожно-транспортных сооружений " Александр Здольник, часть развязки путепровода возле станции метро "Шулявская" в Киеве перекроют уже 18 августа. По его словам, сам мост уже начали разбирать, но движение по нему пока не остановили. Только ограничили движение на заездах рядом с путепроводом.

"Мы перекрываем съезды с улицы Гетьмана на проспект Победы и перекрываем съезды с проспекта Победы на улицу Довженко с целью обеспечения возможности перекладки инженерных сетей в этом узле", - рассказал Здольник.

Напомним, Киевская городская государственная администрация своим распоряжением №1148 утвердила проект реконструкции транспортной развязки на пересечении проспекта Победы с улицей Гетьмана. Это произошло на следующий день после того, как комиссия Киевсовета по вопросам транспорта не поддержала петицию киевлян, предусматривающую проведение международного конкурса на лучший проект реконструкции. Утвержденный КГГА проект предусматривает строительство неполного "клевера" с тремя съездами (вместо классических для "клевера" четырех).

Ранее "Страна" сообщала, что Кличко рассказал, когда починят Шулявский мост.

Также мы писали, что в КГГА отдали застройщику Микитасю 600-миллионный тендер на ремонт Шулявского моста.