ПАО "Укрзализныця" еще не рассчитывалось по контракту за предоставление услуг по продвижению страницы в Facebook, заключенному с физлицом-предпринимателем Романом Русановым.

Как сообщили агентству "Интерфакс-Украина" в пресс-службе "Укрзализныци", сейчас проводится работа по совершенствованию коммуникаций, в частности, в социальных сетях. С этой целью решили привлечь сторонних исполнителей, специализирующихся на указанном виде работ.

"Стоимость услуг определялась на основе мониторинга данного рынка. "Укрзализныця" не имеет обязательств перед контрагентом заказывать услуги на сумму, указанную в договоре. Расчет предусмотрен только за фактически предоставленные услуги, отвечающие требованиям общества", - заявили в компании.

В компании отметили, что все соглашения заключены в соответствии с ее внутренними документами общеста и законодательством Украины, а также размещены на площадке государственных электронных торгов ProZorro.

"К настоящему времени никаких средств по договору по продвижению страницы ПАО "Укрзализныця" в социальной сети Facebook не уплачено", - подчеркнули в компании.

В пресс-службе "Укрзализныци" также сообщили, что компания изучает эффект от услуг в пределах указанной сделки, а перспективы дальнейшего сотрудничества с конкретным контрагентом, который был привлечен к выполнению работ, планируется определить по итогам первых этапов сотрудничества, после чего будет принято решение о целесообразности его продолжения. Как подчеркивают в "Укрзализныце", продвижение в соцсетях сейчас широко используется крупнейшими компаниями мира, украинскими государственными органами и учреждениями, политиками, чиновниками и общественными лицами.

Ранее на ProZorro была обнародована документация о заключении договора между "Укрзализныцей" и физлицом-предпринимателем Р.Русановым о предоставлении услуг рекламы для компании в соцсети Facebook на общую сумму 739,8 тыс. грн. Договор был подписан 19 июня текущего года и предусматривает предоставление "Укрзализныце" услуг по поддержке ее официальной страницы в Facebook за 652,82 тыс. грн. В сумму контракта входит: аналитическое исследование и подготовка отчета с рекомендациями по оптимизации страницы (стоимость 110 тыс. грн); разработка 13 макетов дизайна элементов страницы (на общую сумму 195 тыс. грн); продвижение 120 публикаций "Укрзализныци" в Facebook (с обозначением "реклама"), таргетированное продвижение публикаций (79,8 тыс. грн); изготовление 63 "квадратных видео" для размещения на странице Facebook (на общую сумму 128,52 тыс. грн), изготовление 62 иллюстративных материалов для размещения в Facebook (общей стоимостью 139,5 тыс. грн). Кроме этого, в случае увеличения количества подписчиков страницы с 28 тыс. до 78 тыс., а также в случае предоставления услуг без нарушений сроков качественно и в полном объеме, исполнитель дополнительно разово получит 87 тыс. грн.

"Как сообщала "Cтрана", Facebook обсуждают космическую сумму раскрутки страницы Укрзализныци.

Ранее "Страна" писала о том, что глава Укрзализныци остановил закупку значков "Почетный железнодорожник" у России.

Также мы сообщали, что Укрзализныця до 2021 года повысит тарифы на проезд в 2,2 раза.