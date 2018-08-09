Суд амнистировал бывшего исполняющего обязанности председателя правления "Харьковоблэнерго" Владимира Яворского за растрату в общей сложности 152 млн гривен государственных средств. Об этом говорится в приговоре Коминтерновского райсуда Харькова.

Одновременно с Яворского взыскали 1 млн гривен и оштрафовали его на 120 тыс. гривен.

Указано, что Яворский был назначен и. о. председателя правления "Харьковоблэнерго" в апреле 2015 года

"В период с апреля по июнь 2015 в неустановленном месте неустановленные лица, в том числе должностные лица компании ("Харьковоблэнерго") , которые были знакомы с порядком и основаниями перерасчета денежных средств компании, распределения обязанностей руководящего состава, действуя умышленно из корыстных побуждений, договорились о совершении по предварительному сговору группой лиц растраты денежных средств компании", - сказано в приговоре.

Согласно разработанному преступниками плану, руководство "Харьковоблэнерго" должно было обеспечить удовлетворение обращений фиктивных предприятий о предоставлении денежных средств в виде возвратной финансовой помощи, которые в дальнейшем указанные лица планировали обратить в свою пользу.

Яворский обеспечивал подписание соответствующих документов о выделении финансовой помощи фиктивным фирмам. Так, ООО "Компания Трейд-Актив" было выделено 9,98 млн гривен, ООО "Финансовая компания "Трансфербутик" - 44,7 млн гривен, полученных от "Запорожьеоблэнерго" по доверенности, и 46 млн гривен, полученных от "Черкассыоблэнерго" по доверенности. Также на счета ООО "Западные энергетические транзиты" было незаконно перечислено еще около 51 млн гривен. Итоговая сумма таких перечислений достигла 152 млн. гривень.

"Таким образом, подсудимый своим бездействием совершил служебную халатность, то есть ненадлежащее исполнение должностным лицом своих служебных обязанностей вследствие недобросовестного отношения к ним, повлекшее тяжкие последствия, то есть уголовное правонарушение, предусмотренное ч. 2 ст. 367 УК Украины", - говорится в приговоре суда.

Яворский признал свою вину и 4 июля текущего года пошел на сделку со следствием. Суд утвердил сделку, признал подсудимого виновным и приговорил его к штрафу в сумме 119 тыс. гривен, но амнистировал его из-за наличия на иждивении 70-летней матери.

В то же время внесенный за Яворского залог в размере 1 млн гривен взыскан в пользу "Харьковоблэнерго". В гражданском иске на 41,7 млн гривен суд отказал.

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