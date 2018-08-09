В четверг, 9 августа, находящиеся в СИЗО бойцы батальона "Торнадо" устроили бунт. Перед этим они узнали, что их будут пытаться вывезти из пенитенциарного учреждения в неизвестном направлении. Об этом сообщает Информатор с места событий.

По его словам, вооруженные ножами добробатовцы, узнав о возможном перемещении, забаррикадировались в камерах и не желают покидать пределы следственного изолятора, поскольку никаких следственных действий или судебного заседания по их делу сегодня нет.

Руководство СИЗО вызвало дополнительные подразделения Национальной гвардии со щитами и дубинками и спецназовцев Национальной полиции для того, чтобы те сопровождали перемещения бойцов "Торнадо".

Среди представителей силовиков идут разговоры об операции "Буря" - силовом перемещении всех заключенных из помещения изолятора на территорию другого учреждения. В сети появилось видео изнутри СИЗО, где видно, что пленники устроили бунт в "Лукьяновке".

Видео: facebook.com/Стас Карпов

Фото: informator.news

Как сообщала "Страна", торнадовцы записали видео с жесткой критикой Порошенко и книгой Онищенко в руках.

Отметим, что нардеп Геращенко подтвердил, что Сармата-Олешко убил снайпер спецбатальона "Торнадо".