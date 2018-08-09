В среду, 8 августа 2018 года в Одессе сорвали выступление лауреата Нобелевской премии по литературе 2015 года Светланы Алексиевич.

Встрече писательницы с жителями Одессы на одном из крупнейших открытых мест города - в Зеленом театре, помешали угрозами в ее адрес, зазвучавшими после публикации данных писательницы на скандальном сайте "Миротворец". Подробности рассказала в Facebook Юлия Разинкова.

Курируемый советником главы МВД Антоном Геращенко интернет-ресурс опубликовал данные Светланы Алексеевич около 11:22, в день выступления писательницы. Об этом сообщили организаторы мероприятия за 20 минут до его начала.

Причиной публикации стало видео выступления в 2016 году в Бруклине, где она заявила, что "каратели", бесчинствовавшие на территории Беларуси во время Второй мировой войны, "были из Украины".

Первая публикация на информационных ресурсах о внесении Алексеевич на "Миротворец" датирована 14:22. Ее "подхватили" около десяти сайтов, после чего в адрес организаторов и самой Светланы Алексеевич стали поступать угрозы.

Примерно в 18:30 информация об Алексиевич исчезла с сайта "Миротворец" - поиск не выдавал никаких данных по запросу. При этом различные "патриотические организации города" стали заявлять, что готовы взять концерт и писательницу "под защиту".

Юлия Разинкова публично поинтересовалась: "как прокомментируют эту ситуацию представители сайта "Миротворец"? В неполные двадцать четыре часа добавить человека в базу, и через несколько часов удалить его могли только люди, которые непосредственно связаны с сайтом (вмешательства не было, поэтому предположить, что это взлом - было бы глупо)".

Версия об анонимных сообщениях, по ее мнению, не состоятельна. Произошедшее Разинкова назвала хорошо спланированной провокацией и "еще одним очком в сундук гибридной войны".

"Обращаясь к веб-сайту "Миротворец", патриотические организации не действовали анонимно. (Достаточно вспомнить срыв концертов российского режиссера Константина Райкина) Более того, они угрожали и заранее предупреждали (Алексеевич - Прим.Ред.) не ехать в Одессу. Алексиевич прибыла в город накануне, а утром 8 августа ходила по центру, слушая рассказ гида", - сообщила она.

Фото: facebook.com/Юлия Разинкова

Фото: facebook.com/Юлия Разинкова

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