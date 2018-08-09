Стали известны подробности задержания сотрудниками ГПУ и Службы безопасности Украины бизнесмена и блогера Алексея Тамразова при попытке передачи взятки одному из прокуроров Генпрокуратуры.

В частности, стало известно, что Тамразов передавал 200 тысяч долларов заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины (сейчас эту должность занимает скандальный экс-военный прокурор Константин Кулик, которого подозревали в незаконном обогащении - Прим. Ред.). Об этом сообщил в Facebook спикер ГПУ Андрей Лысенко.

Лысенко пишет, что 9 августа сотрудниками Генеральной инспекции совместно с оперативным подразделением СБ Украины задокументировали "факт передачи части неправомерной выгоды в сумме 100 000 долларов США, от ранее оговоренной суммы в размере 200 000 долларов США, заместителю начальника Департамента международно-правового сотрудничества Генеральной прокуратуры Украины от бывшего руководителя ПАО "Укргаздобыча". Это деньги предназначались для того, чтобы прокурор в уголовном производстве повторно не обращался с ходатайством об аресте природного газа.

По данным Лысенко, открыто уголовное производство по ч.3 ст. 369 Украины (предложение неправомерной выгоды работнику правоохранительных органов) и теперь Тамразову грозит лишение свободы на срок от четырех до восьми лет с конфискацией имущества или без таковой.

Фото: facebook.com

Тот факт, что именно Кулик фигурирует в этом деле, подтвердил и юрист Александр Леменов.

"Я не буду кричать о "посадите преступника" или "его задержали незаконно." Отмечу лишь одно – по моей информации, с Тамразова требовали эту взятку несколько месяцев, а заявителем по этому делу выступил экс-военный прокурор, который сам подозревается в незаконном обогащении, по имени Константин Кулик", - написал Леменов в Facebook.

Фото: facebook.com

Ранее "Страна" сообщала, что прокурорская комиссия "амнистировала" скандального коллегу Кулика.

Также мы писали о том, что экс-прокурор АТО Кулик, обвиняемый в незаконном обогащении, получил награду от президента.