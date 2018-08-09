Журналисты назвали наиболее влиятельных женщин в истории. Составителями рейтинга выступили авторы журнала BBC History Magazine, пишет The Telegraph.

Лидером перечня стала Мария Склодовская-Кюри - обладательница Нобелевской премии по физике.

Мария Склодовская-Кюри. Фото: uk.wikipedia.org

Роза Паркс. Фото: uk.wikipedia.org

Эмеллин Панкхерст. Фото: uk.wikipedia.org

Уточняется, что список был составлен на основе учета мнений экспертов в десяти различных областях. Известно, что Складовская-Кюри была удостоена Нобелевской премии в двух различных областях. Кроме того, она стала первой женщиной-профессором Парижского университета.

На втором месте - американская правозащитница Роза Паркс. А третью ступеньку занимает лидер британского движения суфражисток.

Также в ТОП-6 были включены математик и писательница Ада Лавлейс, британская биофизик и рентгенограф Розалинд Франклин и премьер-министр Великобритании Маргарет Тэтчер.

Кроме того, эксперты оценили значимость в истории матери Иисуса Христа пресвятой девы Марии (12-е место), писательницы Джейн Остин (13 место), принцессы Дианы (15 место) и королевы Виктории (17 место).

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