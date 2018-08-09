Стала известна первая десятка украинских вузов, которые чаще всего выбирали выпускники и, за счет этого, данным учебным заведениям удалось увеличить свои госзаказы. Рейтинг составили в Министерстве образования и науки, сообщила сегодня на брифинге министр Лилия Гриневич, сообщает УНН.

"Нынешняя система широкого конкурса действует так, что дает возможность абитуриентам осуществить свою мечту и учиться там, где они хотят. Результатом этого стало то, что отдельные вузы смогли увеличить свой государственный заказ, ведь их выбрали поступающие с самыми высокими баллами", - отметила Гриневич.

Кроме того, она рассказала, что в этом году было наименьшее за всю историю Украины количество выпускников школ.

По словам Гриневич, в противовес мнению, что широкий конкурс приведет к тому, что все поступающие будут выбирать только столичные вузы, в рейтинге топ-10 представлено шесть региональных университетов: два из них - львовские, один - днепровский и еще три - харьковские.

Рейтинг топ-10 вузов по числу роста бюджетных мест выглядит так:

Львовский национальный университет имени Ивана Франко + 391 Киевский политехнический институт имени Игоря Сикорского + 351 Днепровская политехника + 189 Львовская политехника + 184 КНУ им. Тараса Шевченко + 165 Национальный университет биоресурсов и природопользования + 163 Харьковский национальный университет им. В.Н. Каразина + 153 Киево-Могилянская академия + 146 Харьковский национальный экономический университет им. Семена Кузнеца + 138 Харьковский национальный университет радиоэлектроники + 94.

Также по данным МОН, в Украине сформировалось четыре крупных университетских центра. Центральный - город Киев, который имеет 27,7% от общего количества госзаказа, Восточный - Харьковская область - 12,5%, Западный - Львовская область - 11,2%, а также Южный, который формируется двумя областями - Днепропетровская - 6,2% и Одесская область -5,1%, то есть вместе это 11,3% от общего количества госзаказа.

Ранее "Страна" сообщала, что названы топ-10 специальностей в украинских вузах с самыми высокими проходными баллами.

Также мы публиковали рейтинг самых невостребованных специальностей при поступлении в украинские ВУЗы.