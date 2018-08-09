Британский блогер Грэм Филлипс, задержанный 7 августа в посольстве Грузии в Лондоне, сообщил, что его выпустили под залог.

"Меня выпустили под залог, а обвинения против меня - незаконное проникновение на территорию посольства... Также мне запретили приближаться к этим грязным лжецам из посольства Грузии в Великобритании", - написал Филлипс в своем Twitter.

Фото: twitter.com

Напомним, 7 августа в посольстве Грузии в Великобритании, где проходила выставка о российско-грузинской войне 2008 года, Филлипс стал выкрикивать антигрузинские лозунги, после чего его задержала полиция.

Филлипс широко известен поддержкой политики России, а также поддержкой "республик" на востоке Украины и частыми визитами в регион.

Ранее "Страна" писала о том, что скандальный журналист Грэм Филлипс женится на луганчанке.

Также мы сообщали, что британский посол объяснила, почему у Грэма Филлипса не могут забрать паспорт.