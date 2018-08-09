Убийство добровольца АТО Виталия Олешко (Сармата) является заказным, хотя полиция рассматривают три основных версии преступления. Об этом сообщает пресс-служба Нацполиции со ссылкой на первого заместителя главы Нацполиции - начальника криминальной полиции Вячеслава Аброськина.

"Первая версия - преступление совершено лицами, входящими в преступные организации. Также мы рассматриваем версии совершения этого преступления из-за активной общественной или предпринимательской деятельности убитого. Кроме того, у нас есть все основания считать, что это - заказное убийство. Следы ведут за пределы Бердянска и Запорожской области", - сказал Аброськин на оперативном совещании в Бердянске.

По его словам, сейчас правоохранители устанавливают всех участников этого преступления от исполнителей и пособников до заказчиков. "Есть определенные наработки. Уверен, что в ближайшее время будут задержаны все причастные к совершению убийства", - заявил Аброськин.

Напомним, Виталий Олешко был застрелен из обреза охотничьего ружья 31 июля в центре Бердянска. Правоохранители задержали пятерых подозреваемых в убийстве Олешко - четверых в г.Васильевка Запорожской области, еще одного в Бердянске.

2 августа всем четверым задержанным в Васильевке было объявлено подозрение о совершении по предварительному сговору группой лиц умышленного убийства. Подозрение объявлено по пункту 12 части 2 статьи 115 УК Украины.

Нардеп фракции "Народный фронт", член коллегии МВД Украины Антон Геращенко сообщил, что убийца Виталия Олешко был бывшим снайпером из отряда милиции особого назначения "Торнадо" и также участвовал в АТО. Остальные четверо задержанных являются его сообщниками, спортсменами из Днепра и области.

Позже появилась информация, что пятый задержанный в Бердянске мужчина не имеет статуса подозреваемого и проходит по делу об убийстве Олешко как свидетель. По неофициальным данным, перед убийством он одолжил четверым злоумышленникам автомобиль, не зная целей его использования.

Ранее "Страна" сообщала, что в Бердянском суде озвучили главную версию убийства активиста Олешко по кличке Сармат.

Также мы писали, что опознание подозреваемых по делу Олешко могут признать незаконным.