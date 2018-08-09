В городе Шпола Черкасской области один из школьников, после короткого диалога на камеру - ударил пожилого мужчину. Произошедшее снимал другой ребенок. Видео опубликовало Facebook-сообщество КиевОперативный.

"Шпола (Черкасская область), местная молодёжь нашла себе забаву. Называется "нокаут". Сил и смелости хватило только на то, чтобы "вырубить" пожилого мужчину. Просто так. Что будет дальше...?", - указано в опубликованном сообщении.

Отметим, что оператор все же помог пострадавшему подняться на ноги и извинился.

Видео: facebook.com/KyivOperativ

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