Сотрудники Генеральной инспекции ГПУ и Службы безопасности Украины задержали на попытке передачи взятки одному из прокуроров Генпрокуратуры $200 тыс бизнесмена Алексея Тамразова. Об этом на своей странице в Facebook сообщил генеральный прокурор Юрий Луценко.

По его словам, взятку Тамразов якобы предлагал за содействие в снятии ареста с имущества людей из ближайшего окружения бывшего президента Виктора Януковича.

"После заявления о предложении взятки и получения доказательств задержан бывший первый заместитель главы правления ПАО "Укргаздобыча" Тамразов во время попытки передать неправомерную выгоду в размере 200 тысяч долларов прокурору ГПУ за снятие ареста с имущества в уголовном производстве, связанном с деятельностью преступной организации В. Ф. Януковича", - написал Луценко.

Генпрокурор обнародовал два фото, на которых запечатлен процесс задержания Тамразова.

На одном из них Алексей стоит, прислонившись спиной к серой иномарке, а вокруг него стоят четверо люде в штатском. Один из них фиксирует происходящее на видео, другой - держит в руках папку.

На второй фотографии - деньги, которые лежат в салоне машины. Из этого снимка следует, что доллары лежали в предположительно десяти пачках по $10 тыс в каждой, при этой одна из пачек раскрыта.

Алексей Тамразов известен в журналистском сообществе как бизнесмен, владелец ООО "Всеукраинская медиа группа" (издатель сайта INSIDER), а также блогер, который публиковал серию материалов о сомнительных операциях в сфере госзакупок, осуществляемых органами власти. В частности, именно он раскрутил историю с закупками по завышенной цене автомобилей для полиции.

С 2010 года по март 2014 года занимал должность первого зампреда правления государственного ПАО "Укргаздобыча".

А летом 2015 года он внес залог в размере 5 млн грн за одного из подозреваемых в убийстве журналиста Олеся Бузины - Дениса Полищука. Кроме того, благодаря Алексею на свободе в январе 2017 года оказалась националистка Вита Заверуха. Бизнесмен внес 1,6 млн грн залога за девушку, которая обвиняется в соучастии в дерзком ограблении АЗС WOG и убийстве двоих полицейских в мае 2015 года под Киевом.