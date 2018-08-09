Во время заседания Апелляционного суда Киева один из правоохранителей применил силу к матери нардепа Надежда Савченко и ее сестре Вере. Об этом Савченко, которую обвиняют по целому "букету" статей, заявила в ходе общения с журналистами, которое транслировал телеканал "112 Украина".

"Он неправомерно применил силу (к матери и сестре, - Прим. Ред.). Я написала заявление в полицию о том, свидетелем чего я стала, с требованием внести в ЕРДР и провести служебную проверку", - отметила она.

Наряду с этим Савченко намерена как народный депутат обратиться к министру внутренних дел Арсену Авакову и к высшему руководству Национальной полиции. "Также нарушением было то, что представитель, который совершил данное правонарушение, не назвался ни на мой запрос как народного депутата, ни на запрос общественности, чего он не имел права делать. Он должен себя идентифицировать, показать служебное удостоверение", - добавила Савченко.

Отметим, сегодня Апелляционный суд Киева своим решением отменил решение суда первой инстанции о продлении меры пресечения Надежде Савченко и вынес другое решение, которым также установил для нардепа меру пресечения в виде содержания под стражей до 7 сентября.

В зале заседания началась толкотня и стычки. Сторонники Савченко убеждены, что соответствующее решение Апелляционный суд принял под давлением, поэтому требуют его пересмотра. Из-за этого правоохранителям не удалось вывести из помещения подозреваемую.

В настоящее время Савченко продолжает оставаться в Апелляционном суде Киева.

Ранее "Страна" писала, как "Восьмерка", "Кедр" и "Одесса" загнали в капкан Надежду Савченко.

Также мы сообщали, что Надежда Савченко назвала картиной сюрреализма выдвинутые против нее обвинения.