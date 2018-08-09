В киевской полиции посчитали вполне законным силовой захват неизвестными здания университета "Украина", который произошел вечером 7 августа. Об этом говорится в сообщении на сайте Нацполиции Киева.

В сообщении правоохранителей говорится, что у нападавших есть документы, подтверждающие право собственности на здание. В 2008 году университет получил кредит под залог здания, обязательства по которому не выполнил. В 2017-м банк продал требования по кредиту предприятия "Ф", которое в свою очередь уступило права на здание компании "О".

"Поэтому, согласно Государственному реестру имущественных прав на недвижимое имущество, собственником части здания, которой до вчерашнего дня использовал университет, является с 21 ноября 2017 года ООО "О". Соответствующие документы вчера предоставил адвокат владельца, который прибыл в университет вместе с представителями охранной фирмы", - говорится в заявлении полиции.

Почему новым собственником был применен силовой захват в сообщении правоохранителей не уточняется.

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